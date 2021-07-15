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المجلس الأعلى للقضاء: لن نقبل بإلغاء دورنا في المحاكمة على الجرائم الليبية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

خاطب المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مؤكداً عدم قبوله إلغاء دوره من قبل مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أو أي جهة أخرى.

وقال “المجلس” إن الدولة سبق لها تكليف الدكتور أحمد الجهاني بمتابعة طلباتها أمام محكمة الجنايات الدولية في طلب عدم ولايتها على الجرائم المرتكبة على الإقليم الليبي لعدم انضمام ليبيا لاتفاق روما المؤسس للمحكمة.

أضاف “المجلس” إن الدكتور الجهاني تم إبلاغه مؤخرا بأن دوره أصبح متعاوناً استنادا إلى طلب حكومة الوفاق السابقة المحكمة، التحقيق في جرائم مرتكبة على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أنه سبق أن أصدر العديد من البيانات للتأكيد على اختصاصه الأصيل في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على الإقليم الليبي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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