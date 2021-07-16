صحيفة الجارديان البريطانية: السراج وعائلته حصلوا على جوازات سفر أجنبية بأموال ضخمة

سلسلة من الوثائق الحكومية الداخلية التي حصلت عليها صحيفة الغارديان عبر مخطط حرية المعلومات في الدولة ، تُفصِّل اسم وجنسية كل مستلم لجواز سفر فانواتو من خلال برنامج دعم التنمية في الدولة وبرنامج مساهمة فانواتو في 2020 ويناير 2021.

كان ماركو كوفين ، وهاري تشو شيانغ هوانغ من بين أولئك الذين تم تسميتهم كمواطنين جدد في فانواتو في عام 2020 و حصل قطب ممتلكات سابق وقطب ممتلكات مفقود من بين الأسماء الأسترالية على جنسية فانواتو.

بعد تحقيق استمر لأشهر، تضمن البحث في سجلات المحكمة المتاحة للجمهور ، والقوائم الانتخابية ، وسجلات الموت ، ومسارات وسائل التواصل الاجتماعي ، والمناقشات مع الشرطة والمصادر من جميع أنحاء العالم ، تمكنت صحيفة الجارديان البريطانية من تأكيد هويات العشرات من الأفراد الموجودين في القائمة الحاصلين على جوازات سفر في دولة جزر فانوتواتو.

أضافت في تقريرها أن فانواتو أصدرت ما يقرب من 2200 جواز سفر في عام 2020 من خلال هذه البرامج – أكثر من نصفها (حوالي 1200) لمواطنين صينيين. بعد الصينية ، كانت الجنسية الأكثر شيوعًا للمتلقين هي النيجيري والروسي واللبناني والإيراني والليبي والسوري والأفغاني. وكان من بين المتقدمين 20 شخصًا من الولايات المتحدة وستة أستراليين وحفنة من أوروبا.

وشهد مخطط “جوازات السفر الذهبية” المثير للجدل والذي تديره دولة فانواتو الواقعة على المحيط الهادئ ، أكثر من 2000 شخص ، بما في ذلك عدد كبير من رجال الأعمال والأفراد المشينين الذين تبحثهم الشرطة في بلدان في جميع أنحاء العالم ، عن شراء الجنسية في عام 2020 – ومعها الوصول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، يمكن أن تكشف صحيفة الغارديان.

ومن بين الذين مُنحوا الجنسية من خلال برنامج دعم التنمية في البلاد ، رجل أعمال سوري مع عقوبات أمريكية ضد أعماله ، وسياسي كوري شمالي مشتبه به ، ورجل أعمال إيطالي متهم بابتزاز الفاتيكان ، وعضو سابق في عصابة دراجات نارية أسترالية سيئة السمعة ، وأخوة من جنوب إفريقيا. متهم بسرقة عملة مشفرة بقيمة 3.6 مليار دولار.

يسمح نظام جوازات السفر للمواطنين الأجانب بشراء الجنسية مقابل 130 ألف دولار أمريكي في عملية تستغرق عادةً أكثر من شهر بقليل – كل ذلك دون أن تطأ أقدامهم البلاد على الإطلاق.

اشترى أكثر من 2000 شخص جوازات سفر من دولة فانواتو الواقعة على المحيط الهادئ في عام 2020

من يشتري جوازات سفر فانواتو؟ أقطاب التشفير ورجال مطلوبون وحتى رئيس وزراء.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق اشترى جوازات سفر له ولعائلته من دولة “جزر فانواتو ” شمال استراليا في صفقة بمبلغ 130 ألف دولار.

تُظهر الوثائق أنه في الآونة الأخيرة في يناير 2021 ، كانت فانواتو تبيع جوازات سفر لأفراد لهم صلات بالاحتيال أو العقوبات وآخرين كانت تبحث عنهم الشرطة في بلدانهم الأصلية.

تقدم القائمة قائمة بالشخصيات بما في ذلك رئيس الفيفا وأميرة إماراتية وقائم تلفزيوني نيجيري – لم تدعي صحيفة الجارديان أن أيًا منهم كان متورطًا في أي مخالفات أو نشاط إجرامي.

وحددت صحيفة الغارديان أيضا رئيس الوزراء الليبي السابق المدعوم من الأمم المتحدة فايز السراج، وقالت إن السراج هو مجرد واحد من عدد من الشخصيات السياسية البارزة الذين اشتروا جنسية فانواتو، وأنه مع انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار الليبية في يناير 2020 ، حصل السراج على جوازات سفر له ولعائلته – تقدموا بطلبات باسم زوجته. بعد استقالته في مارس من هذا العام ، قيل إنه غادر ليبيا منذ ذلك الحين.

وليس هناك ما يشير من صحيفة الجارديان إلى أن السراج أو زوجته قد تورطوا في أي مخالفة أو نشاط إجرامي ، أو فعلوا أي شيء غير لائق في شراء جواز سفر فانواتو.

ومن الشخصيات السياسية الأخرى علاء إبراهيم ، الحاكم السوري السابق لريف دمشق ، والسياسي الهندي السابق فيناي ميشرا. يعيش ميشرا حاليًا في فانواتو ويواجه مزاعم بالفساد في الهند ، ورد أن محاميه قالوا إنه يرغب في محاربته.

الأشخاص الآخرون الذين حصلوا على جوازات سفر من فانواتو هم: رئيس وأمير كاجي ، مؤسسا منصة الاستثمار في العملات المشفرة أفريكبت ، اللذان اتهمهما محامون مستثمروهما السابقون بـ “سرقة عملات رقمية” ، يُزعم أنهما اختفيا مع عملة البيتكوين التي تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليار دولار (2.6 مليار جنيه إسترليني) ، يدعيان أنهما ينفان ذلك، وجانلويجي تورزي ، رجل أعمال إيطالي متهم بابتزاز مسؤولي الفاتيكان بمبلغ 15 مليون يورو (17.7 مليون دولار أمريكي) أثناء شراء عقار ثمين في لندن، ونفى تورزي ارتكاب أي مخالفات.

كما حصل خالد الأحمد ، وهو رجل أعمال سوري ومستشار مقرب من الرئيس الأسد ، على جنسية فانواتو في يونيو 2019 ، وفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة الغارديان بشكل منفصل.

ردًا على استفسارات صحيفة الجارديان حول الأفراد ، قال فلويد ميرا ، مدير وحدة الاستخبارات المالية في فانواتو: “قراءة قائمتك ، معظمها لديها مزاعم وتحقيقات معلقة وإجراءات قضائية جارية. قلة فقط لديهم قضايا ضدهم فقط بعد الحصول على جنسية فانواتو.. إذا كانت هناك إدانات جوهرية ضد أي من هذه الأسماء ، فقد يتم سحب جنسيتهم “.

وأضاف: “من الآن فصاعدًا ، ستجري وحدة الاستخبارات المالية عمليات تدقيق محسّنة على الأسماء الواردة في قائمتك. إذا كان لدى أي من هؤلاء الأشخاص إدانات جنائية ، فستقوم وحدة الاستخبارات المالية على الفور بإبلاغ مكتب المواطنة بالمعلومات المحدثة “.

تعتقد الصحيفة أيضًا أنه قد يكون هناك سياسي كوري شمالي كبير وزوجته حصلوا على الجنسية بعد التقدم بطلب للحصول على المخطط باستخدام جوازات سفر صينية.

ويتطابق اسمي رجل وامرأة ممن تقدموا بطلب للحصول على جوازات سفر العام الماضي مع اسم سياسي كوري شمالي بارز معروف وزوجته ، على الرغم من أن صحيفة الجارظيان لم تتمكن من تأكيد هوية الزوجين.