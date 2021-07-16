اجتماع افتراضي للجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي

أخبار ليبيا24

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت البعثة، أنه قد تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وأعربت البعثة عن تطلعها لأن يكون الاجتماع بنّاءً ويركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021.

وذكرت البعثة، أنه سوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.