اختطاف وكيل وزارة الشباب وضربه في طرابلس

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تعرض وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة الأربعاء لحادثة اختطاف وتعنيف من قبل مجموعة مجهولة، وفق ما أعلنته الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وكيل الوزارة، أحمد أبوبكر ميلاد، اختطف من أمام منزله في طرابلس وتعرض للتعنيف على يد مجموعة مجهولة الهوية، مما سبب له في ضرر جسدي ومعنوي .

واستنكرت الوزارة بأشدّ العبارات ما تعرض له الوكيل، معربة عن رفضها التام لمثل هذه “الأفعال المعزولة والتي تجرمها القوانين المحلية والدولية والأعراف الكريمة للشعب الليبي”.

وقالت الوزارة، “وإننا إذ نحمد الله على سلامة السيد الوكيل وعودته إلى أهله اليوم الخميس فإننا ندعو الأجهزة الشرطية والأمنية كافة لمتابعة القضية والقبض عن المسؤولين عن هذا الفعل الشائن والخارج عن القانون ومن كانوا وراء هذه الجريمة”.