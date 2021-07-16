متملقين الأتراك.. المشري والسويحلي واللافي والحداد يحتفلون في السفارة التركية

شارك رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري، اليوم الخميس، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة التركية بطرابلس، بمناسبة إحياء ذكرى ما سمته “الانتصار على الانقلاب العسكري”، وبحضور كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ومحمد الحداد وعضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي إلى جانب السفير التركي وعاملين في السفارة وأفراد من الجالية التركية بليبيا.

وبحسب بيان المشري، “تخلل الحفل الذي افتُتح بآيات من القرآن الكريم، ثم بتحية النشيدين الوطنيين لليبيا وتركيا، وعرض مرئي وثق اللحظات الأولى لتعامل قوات الأمن والجيش التركيين مع الانقلابيين، وخروج الشعب التركي في وجههم؛ حفاظا على العملية الديمقراطية في البلاد، والعودة بها لحالة الاستقرار والأمن”، بحسب قوله.

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