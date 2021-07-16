المجلس الأعلى للقضاء: لن نقبل بإلغاء دورنا من قبل “الجنائية الدولية” لأنها من السيادة الليبية

خاطب المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مؤكداً عدم قبوله إلغاء دوره من قبل مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أو أي جهة أخرى.

وقال المجلس إن الدولة سبق لها تكليف أحمد الجهاني بمتابعة طلباتها أمام محكمة الجنايات الدولية في طلب عدم ولايتها على الجرائم المرتكبة على الإقليم الليبي لعدم انضمام ليبيا لاتفاق روما المؤسس للمحكمة.

وأضاف المجلس إن الجهاني تم إبلاغه مؤخرا بأن دوره أصبح متعاوناً استنادا إلى طلب حكومة الوفاق السابقة المحكمة، التحقيق في جرائم مرتكبة على الأراضي الليبية.

وأشار إلى أنه سبق أن أصدر العديد من البيانات للتأكيد على اختصاصه الأصيل في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على الإقليم الليبي.

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