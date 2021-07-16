الجارديان: السراج اشترى جنسية “مشبوهة” له ولأسرته ضمن ‏قائمة لصوص وهاربين ومتورطين في أعمال قذرة ‏

كشفت تقرير بريطاني ‏أن رئيس وزراء حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج، اشترى ‏في وقت سابق له ولأسرته جوازات سفر دولة “فانواتو”، ‏ضمن قائمة تضم لصوص هاربين وسياسيين ورجال أعمال ‏متورطون في أعمال قذرة.‏

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، أنه انتشر في الفترة الأخيرة عمليات ‏الحصول على جواز سفر دولة “فانواتو” الواقعة على المحيط ‏الهادئ، والذي يُمكن حامله من دخول دول الاتحاد الأوروبي ‏ومنطقة “اليورو” والمملكة المتحدة بدون تأشيرة.‏

ورصدت الصحيفة البريطانية حصول أكثر من ألفي شخص على ‏جواز سفر دولة فانواتو، بما في ذلك عدد كبير من رجال الأعمال ‏وأفراد العصابات الذين وصفتهم بـ”القذرين” الذين تبحث عنهم الشرطة في جميع ‏أنحاء العالم.‏

ووفق الجارديان، يسمح نظام جوازات السفر في تلك الدولة للمواطنين الأجانب ‏بشراء الجنسية مقابل 130 ألف دولار أمريكي في عملية تستغرق ‏عادةً أكثر من شهر بقليل، وكل ذلك دون أن تطأ أقدامهم البلاد على ‏الإطلاق.‏

وأصدرت فانواتو ما يقرب من 2200 جواز سفر في عام 2020 من ‏خلال هذه البرامج، أكثر من نصفها (حوالي 1200) لمواطنين ‏صينيين، وجاءت قائمة الدولة التي حصلت مواطنيها على جوازات ‏سفر تلك الدولة على النحو التالي: “نيجيريا، وروسيا، ولبنان، ‏وإيران، وليبيا، وسوريا، وأفغانستان، وأمريكا وأستراليا، وبعض دول ‏أوروبا”.‏

وحددت الصحيفة أيضا أن السراج كان ضمن القائمة التي ‏حصلت على جواز سفر فانواتو، قائلة: “هو مجرد واحد من عدد من الشخصيات ‏السياسية البارزة الذين اشتروا جنسية فانواتو، حيث حصل ‏على جوازات سفر له ولعائلته، إثر تقدمهم بطلبات باسم ‏زوجته”، مؤكدة أنه بعد استقالة السراج في مارس من هذا العام، أكدت ‏تقارير أنه غادر ليبيا منذ ذلك الحين.

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