الجارديان: السراج اشترى جنسية “مشبوهة” له ولأسرته ضمن ‏قائمة لصوص وهاربين ومتورطين في أعمال قذرة ‏

كشفت تقرير بريطاني أن رئيس وزراء حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فائز السراج، اشترى في وقت سابق له ولأسرته جوازات سفر دولة “فانواتو”، ضمن قائمة تضم لصوص هاربين وسياسيين ورجال أعمال متورطون في أعمال قذرة.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، أنه انتشر في الفترة الأخيرة عمليات الحصول على جواز سفر دولة “فانواتو” الواقعة على المحيط الهادئ، والذي يُمكن حامله من دخول دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة “اليورو” والمملكة المتحدة بدون تأشيرة.
ورصدت الصحيفة البريطانية حصول أكثر من ألفي شخص على جواز سفر دولة فانواتو، بما في ذلك عدد كبير من رجال الأعمال وأفراد العصابات الذين وصفتهم بـ”القذرين” الذين تبحث عنهم الشرطة في جميع أنحاء العالم.
ووفق الجارديان، يسمح نظام جوازات السفر في تلك الدولة للمواطنين الأجانب بشراء الجنسية مقابل 130 ألف دولار أمريكي في عملية تستغرق عادةً أكثر من شهر بقليل، وكل ذلك دون أن تطأ أقدامهم البلاد على الإطلاق.
وأصدرت فانواتو ما يقرب من 2200 جواز سفر في عام 2020 من خلال هذه البرامج، أكثر من نصفها (حوالي 1200) لمواطنين صينيين، وجاءت قائمة الدولة التي حصلت مواطنيها على جوازات سفر تلك الدولة على النحو التالي: “نيجيريا، وروسيا، ولبنان، وإيران، وليبيا، وسوريا، وأفغانستان، وأمريكا وأستراليا، وبعض دول أوروبا”.
وحددت الصحيفة أيضا أن السراج كان ضمن القائمة التي حصلت على جواز سفر فانواتو، قائلة: “هو مجرد واحد من عدد من الشخصيات السياسية البارزة الذين اشتروا جنسية فانواتو، حيث حصل على جوازات سفر له ولعائلته، إثر تقدمهم بطلبات باسم زوجته”، مؤكدة أنه بعد استقالة السراج في مارس من هذا العام، أكدت تقارير أنه غادر ليبيا منذ ذلك الحين.
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