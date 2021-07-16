الخوجة: اشتراط اللجنة التشريعية بالبرلمان نصابًا من 120 عضوًا تعجيزي لإفشال جلسة إقرار الميزانية

زعمت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، “ترهيب النواب خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان، التي أقر فيها المجلس تأجيل البت في الميزانية إلى ما بعد العيد”، بحسب قولها.

الخوجة، وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، قالت: “إنه خلال الجلسة أطلقت النيران بالقرب من مقر المجلس، بجانب سماع تهديدات للنواب من خارج القاعة”، مضيفة: “منذ بداية الجلسة ونحن نرى تحفّزاً ونية لعدم السماح بتمرير الميزانية”، بحسب قولها.

وذكرت أن “اللجنة التشريعية بالمجلس اشترطت نصاباً من 120 عضواً، وهو شرط تعجيزي، الغاية منه إفشال الجلسة، وهي تعلم جيداً أن عدد الحضور لن يتجاوز الـ80 عضوا”، بحسب قولها.

واختتمت قائلة: “لو تم إقرار الميزانية في هذه الجلسة لكان من المحتمل أن يتعرض بعض الأعضاء للأذى؛ فأغلب النواب أُصيبوا باليأس والإحباط، وبعضهم قرّر عدم حضور أي جلسة أخرى”.

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