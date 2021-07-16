السائح: مراقبة الانتخابات هي الثغرة التي صاحبت كل العمليات ‏الانتخابية

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن مراقبة الانتخابات هي الثغرة التي صاحبت وواكبت كل العمليات الانتخابية منذ بدايتها، منذ انتخابات المؤتمر الوطني وحتى انتخابات مجلس النواب.
وأشار السائح في تصريحات عبر شبكة “الرائد”، المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى أنه “نحن جدد في مسار التداول السلمي للسلطة والعملية الانتخابية ونحن في مرحلة بناء”.
وأضاف بقوله: “نحن كمفوضية نحاول أن نسهم في هذا الموضوع بقدر الإمكان، بحيث تكون العملية الانتخابية متكاملة من جميع أركانها”، لافتاً إلى أن “دور المراقب دور مهم جدا، وهذا الدور يزيد من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ولكن للأسف الحكومة من خلال وزارة الثقافة ومفوضية المجتمع المدني عليها أن تلعب دورا في هذا”.
وأوضح بقوله “دور المراقبة ينبغي أن يتم بدعم هذه المنظمات العاملة في مجال الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وليس دورنا أن ندعم كمفوضية أن ندعم هذه المنظمات، بل هذا دور الحكومة والأجهزة الأخرى، لدعم هذه المنظمات لكي تسهم في إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية”.
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