الخارجية الأمريكية: سنعمل عن كثب مع الأمم المتحدة وشركائنا لدعم ‏كل الجهود للوصول إلى انتخابات ناجحة في ليبيا

أوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل ‏وربيرج، الخميس، إن الولايات المتحدة ترى أنه يجب أن يجلس الجميع ‏ويصلون إلى إطار واتفاق حول كل الإجراءات الدستورية والقانونية، ‏لعقد الانتخابات وأي شخص يرغب في التقدم بالانتخابات هذا ‏حقه.

وربيرج، وفي تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أضاف: “الولايات المتحدة منخرطة في الملف الليبي ولدينا ‏تركيز كبير عليه، وأعتقد أن جلسة مجلس الأمن كانت مهمة جدا ‏ووجهة نظر الولايات المتحدة هي أن الانتخابات في ديسمبر مهمة ‏جدا وستدعم الأطراف الليبية والحكومة المؤقتة لعقد ‏الانتخابات”.‏

واستدرك قائلا: “سنعمل عن كثب مع الأمم المتحدة وشركائنا لدعم ‏كل الجهود للوصول إلى انتخابات ناجحة، وتطالب واشنطن كافة ‏القوى الأجنبية بألا تقف ضد هذه الانتخابات، وألا تتأخر هذه ‏الانتخابات لأن هذه هي تطلعات الشعب الليبي الذي يستحق ‏الأمن والازدهار والديمقراطية الآن”.‏

ولفت إلى أن كل الدعم الأمريكي مقدم بالنسبة للانتخابات سيكون ‏عبر الأمم المتحدة، ولهذا تم عقد جلسة مجلس الأمن وهناك ‏ملفات أخرى تدعمها أيضا الولايات المتحدة، وأبرزها الدعم ‏الاقتصادي ودعم السيادة الليبية، ولذلك دعونا بانسحاب القوى ‏الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.‏

وأكد أن الولايات ستراقب مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى ‏بشأن هذه الانتخابات، ولن نستبق الأمر بالحديث عن العقوبات ‏ضد أي طرف يحاول عرقلة الانتخابات، ولكن سنوفر كل الحماية ‏الممكن لهذه الانتخابات.‏

واستمر قائلا “أهم شيء انسحاب أي قوات أجنبية، لأنه صعب ‏إتمام الاستعدادات اللازمة بوجود مرتزقة وميليشيات وقوات ‏أجنبية، وخلال مؤتمر برلين2 ملف المرتزقة والقوات الأجنبية كان ‏ضمن الملفات التي تحدثنا فيها”.‏

وتطرق إلى مسألة اعتماد الكونغرس أو البيت الأبيض قانونا يعاقب ‏معرقلي الانتخابات والعملية السياسية بقوله “لا نريد أن نستقبل ‏الأمور بشأن أي قوانين وعقوبات ضد معرقلي العملية الانتخابية”.‏

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