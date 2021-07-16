الخارجية الأمريكية: سنعمل عن كثب مع الأمم المتحدة وشركائنا لدعم ‏كل الجهود للوصول إلى انتخابات ناجحة في ليبيا

أوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، الخميس، إن الولايات المتحدة ترى أنه يجب أن يجلس الجميع ويصلون إلى إطار واتفاق حول كل الإجراءات الدستورية والقانونية، لعقد الانتخابات وأي شخص يرغب في التقدم بالانتخابات هذا حقه.
وربيرج، وفي تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أضاف: “الولايات المتحدة منخرطة في الملف الليبي ولدينا تركيز كبير عليه، وأعتقد أن جلسة مجلس الأمن كانت مهمة جدا ووجهة نظر الولايات المتحدة هي أن الانتخابات في ديسمبر مهمة جدا وستدعم الأطراف الليبية والحكومة المؤقتة لعقد الانتخابات”.
واستدرك قائلا: “سنعمل عن كثب مع الأمم المتحدة وشركائنا لدعم كل الجهود للوصول إلى انتخابات ناجحة، وتطالب واشنطن كافة القوى الأجنبية بألا تقف ضد هذه الانتخابات، وألا تتأخر هذه الانتخابات لأن هذه هي تطلعات الشعب الليبي الذي يستحق الأمن والازدهار والديمقراطية الآن”.
ولفت إلى أن كل الدعم الأمريكي مقدم بالنسبة للانتخابات سيكون عبر الأمم المتحدة، ولهذا تم عقد جلسة مجلس الأمن وهناك ملفات أخرى تدعمها أيضا الولايات المتحدة، وأبرزها الدعم الاقتصادي ودعم السيادة الليبية، ولذلك دعونا بانسحاب القوى الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأكد أن الولايات ستراقب مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى بشأن هذه الانتخابات، ولن نستبق الأمر بالحديث عن العقوبات ضد أي طرف يحاول عرقلة الانتخابات، ولكن سنوفر كل الحماية الممكن لهذه الانتخابات.
واستمر قائلا “أهم شيء انسحاب أي قوات أجنبية، لأنه صعب إتمام الاستعدادات اللازمة بوجود مرتزقة وميليشيات وقوات أجنبية، وخلال مؤتمر برلين2 ملف المرتزقة والقوات الأجنبية كان ضمن الملفات التي تحدثنا فيها”.
وتطرق إلى مسألة اعتماد الكونغرس أو البيت الأبيض قانونا يعاقب معرقلي الانتخابات والعملية السياسية بقوله “لا نريد أن نستقبل الأمور بشأن أي قوانين وعقوبات ضد معرقلي العملية الانتخابية”.
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