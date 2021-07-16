ليبيا الان

قشوط: الحل في ليبيا هو اجتثاث العناصر الإخوانية المهيمنة على المناصب السيادية

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصف الباحث السياسي محمد قشوط، أن التحركات الإخوانية محاولة صريحة من أجل “تخريب المسار السياسي”، وذلك عبر “التحريض” على إقرار الترتيبات المالية التي تقفز على سلطات البرلمان، كما كان الحال في العهد البائد للسراج، وسيعود الصراع والتمترس خلف السلاح.

قشوط في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” رجح إدراك السلطة التنفيذية لخطورة التوافق مع تلك التحركات، إذ أنها لن تحظى بدعم محلي أو دولي، وسيدخل البلاد إلى منحنى جديد من العنف لا تحمد عقباه.

ورأى الباحث السياسي أن الحل في اجتثاث العناصر الإخوانية المهيمنة على المناصب السيادية في ليبيا، والاقتداء بتجربة مصر، حيث أقر مجلس نوابها مؤخرا قانونا يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى الجماعة والحركات الإرهابية الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك