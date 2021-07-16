الفيتوري: تركيا في الفترة الأخيرة أصبحت تشرعن وجودها في ليييا

قال الخبير السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن الوجود التركي يفرض نفسه بتوافق دولي مستتر غير معلن.

الفيتوري وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، أوضح أن تركيا ضربت بعرض الحائط قرارات المجتمع الدولي بخصوص حظر استيراد الأسلحة.

وتابع أن أنقرة على مدى سنوات متتالية ترسل المرتزقة والمعدات الحربية وضاعفت من ضخها للعتاد الحربي مع اقتراب الانتخابات.

وأوضح أن تركيا في الفترة الأخيرة أصبحت تشرعن وجودها في ليييا عن طريق افتتاحها لعديد القنوات الدبلوماسية مع العديد من القوى الدولية بذريعة وجود اتفاقية تلزمها بالبقاء.

واعتبر الخبير الليبي أن قاعدتي الوطية و معيتيقة تحولتا إلى قواعد عسكرية تركية تستخدم فيها تقنيات حلف الناتو، وهذا ما يثبت أنها لن تنصاع لنداء الليبيين أو للمبادرة السياسية الدولية.

وقال الفيتوري إن تركيا لن تخرج إلا بالقوة وهذا هو الأسلوب الذي تحتكم به، وأن تركيا قد تكون واجهة لرغبات المجتمع الدولي “المتخاذل والمراوغ” وما يهمه الحقيقة هو بقاء الوضع على ما هو عليه.

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