الخضر: تركيا متخوفة من النفوذ الاجتماعي للقائد العام الذي على أساسه قد تخسر تركيا كل مكاسبها السياسية والعسكرية في ليبيا مستقبلا

رأى المحلل السياسي، حاتم الخضر، أن ضخ السلاح يعني “احتمالية انقلاب تركي على مسار التسوية في ليبيا”.

الخضر، وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، أكد أن تركيا متخوفة بشكل كبير من النفوذ الاجتماعي للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، والذي على أساسه قد تخسر تركيا كل مكاسبها السياسية والعسكرية في ليبيا مستقبلا.

ويرى الخضر أن تركيا منقلبة على نفسها في كل سياساتها الخارجية وتنتهج أسلوب طفولي، وهو عدم الالتزام بأي اتفاقيات، مستشهدا بمواجهاتهم واتفاقياتهم مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.

واعتبر أن لسان حال تركيا يقول “إما أن أكون جزء من مستقبل ليبيا السياسي كقوة وصاية أو أننا سوف نشعل فتيل الحرب في الشمال الأفريقي”.

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