الدعيسي: التواجد التركي وضخ الأسلحة والمرتزقة مرهونان بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت في برلين والالتزام باتفاقات جنيف

رأى السياسي الليبي، ناصر الدعيسي، أن التواجد التركي وضخ الأسلحة والمرتزقة مرهونان بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت في برلين والالتزام باتفاقات جنيف.

الدعيسي، وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، أوضح أنه يوجد الآن ضغط دولي وأمريكي خصوصا لإخراج المرتزقة والقوات التركية، وبالتالي سيكون السلاح في معيتها لأنها لن تخرج وتترك أسلحتها.

واستدرك الدعيسي أن الوجود التركي سيبقى حتى تنتهي الانتخابات وانتخاب برلمان جديد يمكنه في حالة عدم خروجها قبل الانتخابات أن ينظر في مذكرة التفاهم والتي لم تحظ بثقة البرلمان وتم تمريرها وفرضها كأمر واقع في غرب البلاد.

وأوضح أن تواجد القوات التركية والمرتزقة جاء في محطة فارقة ووضع شائك والآن تغيرت أبعاد اللعبة السياسة بعد جنيف وإقرار انتخابات 24 ديسمبر وإصرار المجتمع الدولي عليها، وفقا لوضع مغاير وسوف يبتعد عن الأحادية وينتهج واقع سياسي جديد.

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