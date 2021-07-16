خلال لقائه وزيري خارجية تونس وكينيا.. الدبيبة: سنعزز السلام والديمقراطية في أفريقيا

التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية “المؤقتة” وزيري خارجية ‎تونس عثمان الجرندي، وكينيا، مونيكا جوما.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ‏لقاءات مثمرة مع وزيري خارجية ‎تونس وكينيا”.

وأضاف الدبيبة، في تغريدته:” نؤمن أن تحقيق الاستقرار والأمن في ‎ليبيا هو أمر حيوي لقوة وازدهار ‎أفريقيا”.

وتابع:” سنواصل العمل مع حلفائنا الإقليميين لتعزيز الديمقراطية والسلام في جميع أنحاء قارتنا”.

وكان عبد الحميد الدبيبة قد ألقى كلمة أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة أمس الخميس بشأن ليبيا.

وقال الدبيبة في كلمته التي رصدتها “الساعة 24”: “نجحنا بفضل الله وجهود الليبيين في الوصول بليبيا إلى وضع أكثر استقراراً وإيجابية في ظل حكومة وطنية موحدة”.

وأضاف: “استطعنا رغم التحديات توحيد أغلب المؤسسات التنفيذية للدولة ونتطلع إلى أن يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية”.

وتابع الدبيبة: “تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم يعد بالنسبة لنا خيار وطنيا واستحقاق تاريخي”.