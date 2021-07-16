حملة تطعيم «استثنائية» ضد «كورونا» في مصراتة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق حملة تطعيم «استثنائية» ضد فيروس «كورونا المستجد» بمدينة مصراتة، وذلك نظرا لارتفاع مؤشر الإصابة بالفيروس داخل المدينة في الآونة الأخيرة.

وانطلقت الحملة، الخميس، بحضور وزير الصحة علي الزناتي، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين بشير النجار، ومدير الخدمات الصحية مصراتة، والمسؤولين بالقطاع الصحي بالمدينة، وفق ما نشر المركز على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وتستهدف هذه الحملة المواطنين مافوق عمر 18 سنة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» في عموم البلاد.

وعلى هامش انطلاق الحملة، ألقى وزير الصحة علي الزناتي، كلمة أكد فيها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا».

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