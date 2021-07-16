على هامش زيارته لنيويورك.. الدبيبة يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة ووزيري خارجية تونس وكينيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس، وزيري خارجية ‎تونس عثمان الجرندي، وكينيا، مونيكا جوما.

الدبيبة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”‏لقاءات مثمرة مع وزيري خارجية ‎تونس وكينيا”.

وأضاف: “نؤمن أن تحقيق الاستقرار والأمن في ‎ليبيا هو أمر حيوي لقوة وازدهار ‎أفريقيا”.

وتابع: “سنواصل العمل مع حلفائنا الإقليميين لتعزيز الديمقراطية والسلام في جميع أنحاء قارتنا”.

وفي ذات السياق التقى الدبيبة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غويتيرش، وجاء ذلك في تغريدة نشرها الدبيبة على توتير قال خلالها: “التقيت بالأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غويتيرش لمناقشة أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات. نشكر الأمم المتحدة على مشاركتها الشراكة الدولية أمر بالغ الأهمية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الاجانب”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

