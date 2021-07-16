جمال الزوبية: السائح تستر على شهادة الحالة الجنائية لعقيلة صالح

هاجم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح.

وقال زوبية في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “‏ربما لا يعلم كثيرون أن عماد السائح أحد نطائح المقبور جبريل” وفق ادعائه.

وأضاف زوبية أن السائح “قام بالتدليس في انتخابات 2014/6/25 واستغل فرصة بداية مؤامرة الأسير في بدء عملية البحث على كرامته، وتستر على شهادة عقيلة صالح للحالة الجنائية بأن له سوابق ومعظم النواب من حرس القذافي إلى مجرمين، وسترون في الانتخابات القادمة” على حد زعمه.

وقبل ذلك، هاجم محمد الهنقاري، الذي تستضيفه قنوات الإخوان المسلمين بوصفه “محللا سياسيا”، السائح، متهما إياه بأنه زور جنسيته الليبية، قائلا عبر “فيسبوك”: “الاسم عماد الشادلي السائح، أعتقد أن الاسم يدل على أن أصله غير ليبي متحصل على الجنسية الليبية بأوراق مزورة” على حد ادعائه.