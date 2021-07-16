متخوفاً من الإنتخابات الرئاسية.. الزوبية: السائح أحد نطائح “المقبور جبريل”

هاجم مدير إدارة الإعلام الخارجي في “حكومة الإنقاذ” السابقة، جمال الزوبية، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح.

زوبية، وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال: “‏ربما لا يعلم كثيرون أن عماد السائح أحد نطائح المقبور جبريل”، وفق ادعائه.

وقبل ذلك، هاجم محمد الهنقاري، الذي تستضيفه قنوات الإخوان بوصفه “محللا سياسيا”، السائح، متهما إياه بأنه زور جنسيته الليبية، قائلا عبر “فيسبوك”: “الاسم عماد الشادلي السائح، أعتقد أن الاسم يدل على أن أصله غير ليبي متحصل على الجنسية الليبية بأوراق مزورة” على حد ادعائه.

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