الغرياني: الكبير كان ينفق أموال الليبيين على المليشيات والمرتزقة في الوقت الذي كانت خزائن المصارف خاوية

أعرب المحلل السياسي محمد الغرياني عن أسفه لتحكم الإخوان في كافة المناصب السيادية التي لها علاقة بالاقتصاد والمال؛ فمحافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة كلهم ينتمون لتنظيم الإخوان ومتورطون في عمليات فساد مالي كبير على مدار عشر سنوات، ويكفي أن الصديق الكبير كان ينفق أموال الليبيين على المليشيات والمرتزقة في الوقت الذي كانت خزائن المصارف خاوية.

الغرياني وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال: “أن الخطوة التي قام بها رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري هي بداية صراع جديد وجزء من الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد في ظل وجود فصيل سياسي ممتدة جذوره داخل مؤسسات الدولة الليبية كتنظيم الإخوان”.

وتابع: “أنه لهذا السبب فإن مجلس النواب مصمم على حسم ملف المناصب السيادية أولا قبل تمرير الميزانية”، في إشارة إلى ضرورة تطهير هذه المناصب من الشخصيات الإخوانية.

وأوضح أن “غياب المحاسبة والرقابة الدولية على مقدرات الليبيين سيسهل على الإخوان سرقة مقدرات الليبيين وتوزيعها على المرتزقة والمليشيات”.

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