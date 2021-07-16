«أبو توتة»: «صاحب السعادة ودولة الرئيس» ألقاب استوردها الليبيون من الدول الفاشلة

اعتبر المستشار عبد الرحمن أبو توتة رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، أن عملية التقليد الأعمي تعد سلوكا يدل على ضعف الشخصية.

وقال أبو توتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الليبيون يبالغون اليوم في إطلاق الألقاب على رؤساء المؤسسات السيادية الوزراء من ذلك مثلاً: صاحب السعادة والسيادة والرئيس ومعالي ودولة…ألخ”.

وأضاف أبو توتة أن هذه هي ألقاب معظمها مستوردة من لبنان والعراق (الدول الفاشلة) ولا تنطبق في الغالب على من تطلق عليه”.

وتابع:” الذين تدغدغهم هذه الألقاب سوف تسحب منهم فور انتهاء الولاية أو العزل، وكأنك يا زيد ما تسميت”.