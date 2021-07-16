سميرة الفرجاني: الأزلام وحفتر يجهزون لـ “انقلاب” في طرابلس

زعمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أن هناك تحضيرات لانقلاب من داخل طرابلس مع صمت دولي على ذلك.

وقالت الفرجاني في “تدوينة” على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “مجرد سؤال بريء جدا… أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة وأغلب دول العالم قالت اليوم إنها مع وقف إطلاق النار وترفض الحرب في ليبيا”.

وأضافت: “مع أنها قالت ذلك سابقا أيام اتفاق الصخيرات ومع هذا لم تتوقف الحرب إلا من طرفنا أما طرف الانقلاب استمر إلى أن وصل إلى عقر ديارنا في طرابلس أمام صمت العالم الذي رفض سابقا استمرار الحرب ومع هذا صمت على استمرارها” على حد زعمها.

وتساءلت: “والآن ماذا لو حدث انقلاب من داخل العاصمة بقيادة الأزلام و(المشير خليفة) حفتر… وعاثوا فيها قتل وفساد فهل سيتدخل العالم حينها أم أنهم سيعترفون بالانقلاب وعادي بعدها اللي (من) يموت يموت مش ( غير) مهم.. زي ما صار في بنغازي وقنفوده ودرنة قتلوا المئات ونكلوا بجثثهم ونبشت قبورهم أمام صمت بعثه الخراب للأمم المتحدة وأمام صمت كامل لأمريكا وبريطانيا؟” وفق ادعائها.

وتابعت: “السؤال ليس افتراضيا بل إنه واقع وهناك فعلا من يتجهز لذلك اللهم إني بلغت” على حد قولها.