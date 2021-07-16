القوات الأفغانية تُقاتل لاستعادة معبرًا حدوديًا باكستانيًا من طالبان

اشتبكت القوات الأفغانية اليوم الجمعة مع مقاتلي حركة طالبان في “سبين بولداك” بعد شن عملية لاستعادة المعبر الحدودي الرئيس مع باكستان، حيث كثفت العواصم الإقليمية جهودها لإقناع الأطراف المتحاربة بالجلوس للتفاوض.

أفادت وكالة “فرانس برس” أن العشرات من مقاتلي طالبان الجرحى يتلقون العلاج في مستشفى باكستاني قرب الحدود بعد قتال عنيف خلال الليل.

وقال الملا محمد حسن، الذي عرّف نفسه على أنه من مقاتلي طالبان، لوكالة “فرانس برس” بالقرب من شامان في باكستان، على بعد خمسة كيلومترات من الحدود: “لقد عانينا من مقتل شخص وجرح العشرات من مقاتلينا”.

يأتي القتال من أجل السيطرة الحدودية في وقت اشتدت فيه الحرب الكلامية بين حكومتيْ كابول وإسلام أباد بعد أن اتهم نائب الرئيس الأفغاني الجيش الباكستاني بتقديم “دعم جوي وثيق لطالبان في مناطق معينة”.

ونفت باكستان بشدة هذا الادعاء، مع بيان صادر عن وزارة الخارجية جاء فيه أن البلاد “اتخذت الإجراءات الضرورية داخل أراضيها لحماية القوات والسكان”.

وأضافت “نعترف بحق الحكومة الأفغانية في اتخاذ إجراءات على أراضيها الخاضعة لسيادتها”.

وقال سكان سبين بولداك ، التي سقطت في أيدي طالبان يوم الأربعاء، إن طالبان والجيش يتقاتلان في البازار الرئيس بالمدينة الحدودية.

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