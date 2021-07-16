“الدبيبة” يؤكد لـ”غوتيريش” أهمية التعجيل بإجلاء المرتزقة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عقب جلسة مجلس الأمن، يوم الخميس؛ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشهد اللقاء التطرق إلى آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة “كورونا”.

وناقش الجانبان السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم، من خلالها، تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.

وأكد “الدبيبة” على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلّص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وتم التأكيد على أهمية مباشرة خروجهم دون أي تأخير؛ لضمان استقرار ليبيا والوصول إلى مرحلة إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

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