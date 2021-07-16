دراسة تنفيذ “مشروع المُدن الذكية” العالمي ببنغازي

التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي، صباح أمس، وفد الشركة الصينية ” ZTE ” بالشرق الأوسط.

وضمّ الوفد الخاص بالشركة، ياشو هان مُدير فرع الشركة في ليبيا، مجدي إبراهيم ” مدير إدارة مشروعات الشركة في ليبيا، ورين كاي مُدير التسويق “فرع ليبيا”.

وناقش الجانبان سبل تطبيق “مشروع المدن الذكية” والحديثة بتطبيق مشاريع ضخمة على مستوى عالمي، بحيث تتضمن المقترح بتثبيت منظومة مُراقبة مُتكاملة للمدينة تشمل مستوى أمني عالي بمراقبة الحركة العامة وحركة المرور في المدينة، وتتبع الخارجين عن القانون و المُخالفين، في إطار تعزيز كامل مُفترقات وشوارع و ميادين المدينة بكاميرات ذات تقنيات عالمية حديثة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأكد الوكيل جاهزية وزارة الداخلية لدراسة المشروع عاجلاً للنظر في كيفية التعاون ودمج كافة المُستهدفين، في حال تم الاتفاق على وضع آلية لانطلاق المشروع على أكمل وجه.

وأعرب العبدلي عن قناعته بأن مثل هذه المشاريع ستُساهم في الحدّ من معدلات الجريمة، وتوحيد فروع الوزارة، ومُراقبة الطُرق، والقضاء على النشاطات الإرهابية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المدينة.

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