البيوضي: بيان مجلس الأمن يؤكد على تدابير العقوبات على أي أفراد أو كيانات تعرقل الإنتخابات القادمة

ليبيا – عقب الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد الجلسة الأخيرة لمتابعة تطورات الأوضاع في ليبيا.

البيوضي أوضح في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد أن هذا البيان يؤكد على تدابير العقوبات المنصوص عليها في القرار 1970، أي تنطبق على أي أفراد أو كيانات تعرقل الإنتخابات القادمة.

وأضاف البيوضي: إن البيان مثل أيضا إعطاء ما يشبه الفرصة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي، بهدف إقرار القاعدة الدستورية، مع وجود بديل حصري هو مجلس النواب سيتولى عملية الإقرار، فضلًا عن قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة.

وتابع البيوضي: إن هذا الأمر مثل ضمانات حقيقية من رئاسة مجلس الأمن الدولي وأعضائه بالنية لإقرار القاعدة والقانون بشكل متزامن وفقًا لموعد محدد قريب، وفي المقابل ما زال الحوار جاريا مع أطراف يعتقد بأنها معرقلة، وإن بدر تعنت منها أو إيحاء بنيتها الإستمرار في مسار تعطيل الحل السياسي.

وأكد البيوضي أن هذه الأطراف ستواجه بالعقوبات الفردية والجماعية، وقد تطال بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي ورئيس وأعضاء مجلس الدولة الاستساري، لا سيما في ظل عدم وجود التزام واضح منهم بالقبول بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، ما يعني تجميد الحسابات المالية ومنع السفر خارج ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية