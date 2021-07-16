كوبيش يحذّر من انهيار عمل ووحدة اللجنة العسكرية في حال استمرار تعثر التقدم السياسي

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حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، في كلمته أمام مجلس الأمن الخميس، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار ووحدة اللجنة العسكرية المشتركة في حال استمر تعثر التقدم السياسي في البلاد.

وقال كوبيش: “يساورني القلق بأنه رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال قائماً عدا عن بعض المناوشات البسيطة بين المجموعات المسلحة والعصابات الإجرامية، إلا أن وحدة اللجنة العسكرية المشتركة وتنفيذ الاتفاق معرّضان للانهيار في حال استمرار تعثر التقدم السياسي”.

وأضاف كوبيش: “أن اللجنة العسكرية المشتركة تضطلع بدور حيوي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإنجازات هذه اللجنة في السابق هي التي مهدت الطريق لإحراز تقدم على الصعيد السياسي”.

وتابع كوبيش: “لذا، لا بد من بذل أقصى الجهود للحفاظ على وحدتها وعزل عملها عن الآثار الضارة لهذا المختنق السياسي والخلاف الدائر بين أبرز الأطراف السياسية الليبية”.

وأكد كوبيش، أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال إنه في اتساق مع قرار مجلس الأمن 2570، تجري الاستعدادات لإرسال وحدة لمراقبة وقف إطلاق النار تابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك دعماً لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها.