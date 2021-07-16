مجلس الأمن: لا بد من إجراء الانتخابات في موعدها وخرج القوات الأجنبية والمرتزقة من دون تأخير

ليبيا – شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بموعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.

موقف المجلس جاء في بيان صدر عنه بإجماع الـ15 عضوًا فيه، بعد انتهاء جلسته التي عقدت بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بشأن الحالة في ليبيا طالعته صحيفة المرصد، وفيه أكد مجلس الأمن الدولي أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في موعدها.

ونبه البيان لأهمية توحيد المؤسسات الليبية وتحقيق الحكم الرشيد وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والتوافق سريعًا على المناصب السيادية، وإجراء عملية مصالحة وطنية شاملة، مرحّبًا بدعم الاتحاد الإفريقي والدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وحث البيان بقوة جميع الدول الأعضاء بالمجلس والأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة كافة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق الـ23 من أكتوبر عام 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وأعرب المجلس عن القلق الحاد إزاء تأثير النزاع في ليبيا على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار، وإساءة استخدامها، وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة.

وجدد المجلس خشيته البالغة من تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر عبر ليبيا والحالة الأليمة التي يواجهها المهاجرون والمشردون داخليًا، مشددًا على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

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