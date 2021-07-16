طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 16 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 16 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تشهد طقس معتدل على مناطق شمال ليبيا بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على أغلب مناطق الجنوب.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على الساحل ، وما بين (35- 39) مْ على الدواخل ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الأحد على مناطق الجبل الأخضر، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (36 – 40) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 44) مْ تصل اليوم إلى (47) مْ على غدامس وتنخفض تدريجيا من مساء يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:15).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:10).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي