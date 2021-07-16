لعلاج حالات كورونا الحرجة.. افتتاح مركز للعزل في تاورغاء

افتتح وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بصحبة عميد بلدية تاورغاء ومدير مركز مصراتة الطبي، مركزًا للعزل الصحي بمدينة تاورغاء، مخصّص لعلاج الحالات الحادة المصابة بـ”كورونا”.

وتبلغ السعة السريرية للمركز الجديد، 27 سريرًا، خُصصت خمس أسرّة منها للعناية المركزة.

وكان وزير الصحة، قد أصدر تعليمات، خلال المدة الماضية، بتجهيز مركز العزل الصحي بمدينة تاورغاء، ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة؛ لرفع السعة السريرية بأقسام العزل في ليبيا.

يُشار إلى أن الوزير، أجرى، صباح أمس الخميس، زيارات تفقّدية لعددٍ من مراكز العزل الواقعة بالمنطقة الوسطى، بصحبة عددٍ من المسؤولين بوزارة الصحة.

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