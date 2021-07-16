2866 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا ليوم الخميس تسجيل أكثر من 2800 إصابة جديدة تركّز معظمها في مدينتي مصراتة وطرابلس.

وقال المركز، إنه استلم عدد (7272) عينة موزعة وبعد فحص العينات سجل عدد (4406) عينة سالبة وعدد (2866) عينة موجبة (1788 جديدة + 1078 مخالطة) بنسبة 39.4 بالمائة.

وبهذا ارتفعت الإحصاءات العامة في إجمالي الإصابات إلى 217434 منها 31396 حالة نشطة.

في المقابل أعلن المركز تسجيل 426 حالة شفاء ليترفع اجمالي حالات التعافي إلى 182785 بينما سجل المركز 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3253.