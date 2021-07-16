وكيل الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آليات إنجاح تأمين الطريق الساحلي

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد، الخميس، مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا “خوسيه سبادال” ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أمن الحدود نتالينا تشي.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن ذلك جاء بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري وأعضاء لجنة التواصل بوزارة الداخلية.

وتناول الاجتماع، دعم لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5+5 واقتراح آلية الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي للمساهمة في إنجاح عمل لجنة الترتيبات الأمنية في تأمين الطريق الساحلي كخطوة أولى.

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