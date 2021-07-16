وكيل الداخلية يبحث مع وفد أوروبي آليات إنجاح تأمين الطريق الساحلي

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد، الخميس، مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا “خوسيه سبادال” ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أمن الحدود نتالينا تشي.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن ذلك جاء بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري وأعضاء لجنة التواصل بوزارة الداخلية.
وتناول الاجتماع، دعم لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5+5 واقتراح آلية الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي للمساهمة في إنجاح عمل لجنة الترتيبات الأمنية في تأمين الطريق الساحلي كخطوة أولى.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك