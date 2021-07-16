غوتيريش للدبيبة: لابد من خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون أي تأخير

تمسك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون أي تأخير.

وقال غوتيريش، خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عقب جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول ليبيا، الخميس، إن وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا جزء رئيسي من الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة إخراجهم دون أي تأخير.

ومن جانبه، أكد الدبيبة، أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

كما تناول الجانبان، السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.

وتطرق الدبيبة وغوتيربش، خلال اللقاء إلى آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

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