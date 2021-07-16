وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث تقديم كافة التسهيلات لصالح الشركات الألمانية

ليبيا – بحث مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الصديق اللب أمس الأول مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا ديفيد جوديتش سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك يضم الفعاليات الاقتصادية بالقطاع الخاص، وإمكانية تنفيذ التأشيرة الألمانية من طرابلس وتسهيل الإجراءات الخاصة بها؛ بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

اللب أكد على توصيات وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تقديم كافة التسهيلات لصالح الشركات الألمانية، وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا، وإنشاء فروع ووكالات بكافة المناطق تحت إدارة وتنفيذ عناصر ليبية.

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