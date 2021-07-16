“218” تكشف عن تحرك برلين وأنقرة وموسكو لسحب المرتزقة من ليبيا

كشف مصدر لـ”218″ عن تحركٍ دوليٍ لبدء سحب المرتزقة من ليبيا تقوده ثلاث دول، حيث سيجمع لقاءٌ فنيٌ، مسؤولين من الخارجية الألمانية والتركية والروسية، بحضور المبعوث الأممي؛ لبحث آلية إخراج المرتزقة من ليبيا.

وحول موعد ومكان عقد هذا اللقاء؛ أوضح المصدر أن هذه التفاصيل ستُحدّد خلال يوميْن، مُرجحًا عقده في برلين.

وتحدث المصدر لـ”218″ عن لقاء منفصل سيجمع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، مع دبلوماسيون من روسيا وفرنسا؛ لبحث إجراءات إخلاء المرتزقة من مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وحول مشاورات تسمية مسؤول للملف الأمني في البعثة، لتولي مهام متابعة انسحاب المرتزقة وانتشار المراقبين وتفكيك السلاح؛ علمت “218” أنه يجري تداول أربعة أسماء لعسكريين متقاعدين من إيطاليا وألمانيا والمغرب وجنوب أفريقيا.

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