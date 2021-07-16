باشاغا: لن نسكت عن حقنا في تحقيق إرادتنا عبر صندوق الاقتراع في ديسمبر

قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق المنصرمة، إن الليبيين تماما مثل المجتمع الدولي، يُؤمنون بأنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي أساس الاستقرار والسيادة، وهي الخطوة الأولى لإعادة كيان ليبيا وضمان تمتّع شعبها بالأمن والسلام بعيدا عن مطامع الأشخاص والأفراد والكيانات، علي قوله.

أشاد باشاغا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالبيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن عقب الجلسة التي عُقدت في نيويورك أمس الخميس.

وأضاف:” من المهم أن نرى نحن كليبين موقفا موحدا من طرف الدول دائمة العضوية بشأن تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا وآخرها القراران 2570 و2571،” على حد زعمه.

وادعى أن ليبيا التي نريدها هي التي يحلم بها كل ليبي من شرقها لغربها لجنوبها، فما يجمعنا أكثر بكثير مما يُفرقنا، ومهما توهّم البعض بأن الشعب الليبي يعيش في حالة وهن وعوز، فلن نسكت أبدا عن حقنا في تحقيق إرادتنا عبر صندوق الاقتراع في ديسمبر المقبل.