الغارديان: السراج اشترى جنسية دولة “فانواتو”

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ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية إن رئيس المجلس الرئاسي الأسبق فايز السراج اشترى لنفسه ولأفراد أسرته جنسية دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادي، بينما كان لازال في منصبه في يناير 2020.

وأوضحت الصحيفة، أن جرى تقديم طلب الحصول على الجنسية باسم زوجته.

وأضافت الصحيفة، الخميس، إن اسم السراج وعائلته كان من بين ما يقرب من 2200 جواز سفر منحتها حكومة دولة فانواتو خلال 2020.

ويسمح نظام جوازات السفر في تلك النائية للأجانب ‏بشراء الجنسية مقابل 130 ألف دولار أمريكي في عملية تستغرق ‏عادةً أكثر من شهر بقليل، بحسب الغارديان.

ونقلت الصحيفة عن مدير وحدة الاستخبارات المالية في فانواتو، فلويد ميرا، قوله: “إن هناك تحقيقات معلقة بشأن معظم الأسماء التي حصلت على التأشيرات، وإذا كانت هناك إدانات جوهرية ضد أي من هذه الأسماء، فقد يتم سحب جنسيتهم “.

وأضاف: إن وحدة الاستخبارات المالية ستجري عمليات تدقيق على الأسماء الواردة، وإذا كان لدى أي من هؤلاء الأشخاص إدانات جنائية، فستقوم وحدة الاستخبارات المالية على الفور بإبلاغ مكتب المواطنة بالمعلومات المحدثة”.