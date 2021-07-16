وزير الصحة: أخذ لقاحين مختلفين ضد كورونا عادي

دعا وزير الصحة علي الزناتي المواطنين في المناطق الساخنة بفيروس كورونا، إلى أخذ اللقاح المضاد، قائلا: “أخذ لقاحين مختلفين عادي”.

وأعرب الزناتي خلال متابعته انطلاق حملة التطعيم الاستثنائية بمدينة مصراتة، عن عزم وزارة الصحة تدعيم مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي شرعت في حملات التطعيم داخل المناطق التي سجلت أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا، من بينها الزاوية ومصراتة ويفرن وزليتن وزوارة، من خلال تخصيص خيام تطعيم خارج المراكز لتسهيل عملية تلقيح المواطنين.

وحثّ الزناتي المواطنين على الإسراع في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتي ينفذها المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحت إشراف وزارة الصحة، بهدف تطعيم المواطنين فوق سن الـ18، باللقاحات المضادة لكورونا.

وأكد الزناتي أن وزارة الصحة ستكثّف من حملات التطعيم المباشرة ضد كورونا، وأن هذه الحملات ستستهدف المسجلين وغير المسجلين بالمنظومة.

وتفقّد الوزير رفقة مدير مركز مصراتة الطبي ومدراء الإدارات بالديوان مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراته، المخصّص لعلاج الحالات الحادة المصابة بالفيروس التاجي (كورونا)، خلال زيارته للمدينة.

واستمع الوزير خلال جولته بالمركز أمس الخميس إلى آراء المسؤولين والعناصر الطبيّة والطبيّة المساعدة، حول احتياجات المركز والإمكانيات اللازمة لدعمه في مجابهة جائحة كورونا.

وعلى نحوٍ متصل، أصدر السيّد الوزير تعليماته بشأن دعم المركز بخزّان أكسجين طبي، وإمداده باحتياجاته من مختلف الإمدادات الطبيّة.

كما صدرت تعليمات من الوزير، بافتتاح مركز العزل بمركز مصراته الطبي، ومركز عزل «زريق»، لرفع القدرة السريرية لمراكز العزل بالمدينة.

وستعمل فرق من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة، مع عناصر وطنية، على تشغيل وحدات وأقسام مركز العزل الصحي «زريق».