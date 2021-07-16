وزير الصحة يفتتح مركزًا للعزل الصحي بمدينة تاورغاء

ليبيا – افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الخميس رفقة عميد بلدية تاورغاء ومدير مركز مصراتة الطبي مركزًا للعزل الصحي بمدينة تاورغاء، مخصّصًا لعلاج الحالات الحادة المصابة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن السعة السريرية للمركز الجديد بلغت سبعة وعشرين سريرًا، خُصصت خمس أسرّة منها للعناية الفائقة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الوزير الزناتي قد أصدر تعليمات خلال المدة الماضية، بتجهيز مركز العزل الصحي بمدينة تاورغاء، ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع السعة السريرية بأقسام العزل في ليبيا.

يشار إلى أن وزير الصحة، أجرى أمس الخميس زيارات تفقّدية لعدد من مراكز العزل الواقعة بالمنطقة الوسطى، رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

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