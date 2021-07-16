وزارة الصحة تطلق حملة تطعيم استثنائية ضد فيروس كورونا بمدينة مصراتة

ليبيا – حثّ وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي المواطنين على الإسراع في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انطلاق حملة التطعيم الاستثنائية بمدينة مصراتة أمس الخميس، والتي ينفذها المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحت إشراف وزارة الصحة، بهدف تطعيم المواطنين فوق سن الـ18، باللقاحات المضادة لكورونا.

الزناتي وخلال كلمة ألقاها بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أكد على أن وزارة ستكثّف من حملات التطعيم المباشرة ضد كورونا، وأن هذه الحملات ستستهدف المسجلين وغير المسجلين بالمنظومة.

وأعرب الوزير ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار عن عزم وزارة الصحة على تدعيم مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي شرعت في حملات التطعيم داخل المناطق التي سجلت أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا، من بينها الزاوية ومصراتة ويفرن وزليتن وزوارة، من خلال تخصيص خيام تطعيم خارج المراكز، لتسهيل عملية تلقيح المواطنين.

هذا وتفقّد الوزير رفقة مدير مركز مصراتة الطبي ومديرو الإدارات بالديوان مركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة، المخصّص لعلاج الحالات الحادة المصابة بالفيروس التاجي (كورونا)، خلال زيارته للمدينة.

واستمع الزناتي خلال جولته بالمركز، إلى آراء المسؤولين والعناصر الطبيّة والطبيّة المساعدة، حول احتياجات المركز والإمكانيات اللازمة لدعمه في مجابهة جائحة كورونا.

وعلى نحوٍ متصل، أصدر الوزير تعليماته بشأن دعم المركز بخزّان أكسجين طبي، وإمداده باحتياجاته من مختلف الإمدادات الطبيّة.

كما صدرت تعليمات من الوزير، بافتتاح مركز العزل بمركز مصراتة الطبي، ومركز عزل زريق لرفع القدرة السريرية لمراكز العزل بالمدينة؛ حيث ستعمل فرق من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة، مع عناصر وطنية، على تشغيل وحدات وأقسام مركز العزل الصحي زريق.

يشار إلى أن الزناتي تفقّد خلال زيارته لمدينة مصراتة قسمي الباطنة والأطفال بمركز مصراتة الطبي.

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