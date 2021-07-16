وزيرا خارجية تونس وألمانيا يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

ناقش عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج مع وزير الشؤون الخارجية الألماني، و”هايكو ماس”، مستجدات الأوضاع في ليبيا، على هامش جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول الوضع في ليبيا المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الخميس.

وتبادل الوزيران، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا، ودور مجلس الأمن في دفع التقدم المحرز في مسار التسوية السياسية، لاسيما عبر ضمان تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد لها وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولقرارات المجلس ذات الصلة.

وأوضح الوزير الألماني، أن مخرجات مؤتمر برلين بمرحلتيه الأولى والثانية وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي المعتمدة بتونس، تشكّل جميعها أسسا مرجعيّة لتحقيق التسوية الشاملة في ليبيا، والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والتقدم والازدهار.