وزارة الداخلية تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل إنجاح عمل لجنة الترتيبات الأمنية وتأمين الطريق الساحلي

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد أمس الخميس مع سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه سبادال ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أمن الحدود نتالينا تشي، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد علي النويصري وأعضاء لجنة التواصل بوزارة الداخلية.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية دعم لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5+5، واقتراح آلية الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي، للمساهمة في إنجاح عمل لجنة الترتيبات الأمنية في تأمين الطريق الساحلي كخطوة أولى.

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