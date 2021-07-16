وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية لمطار غات

حطت بمطار غات اليوم الجمعة أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية لنقل الركاب قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

‏وكان في مقدمة مستقبلي الرحلة عميد البلدية المكلف وأعضاء المجلس البلدي وكيل ديوان المجلس البلدي ومدراء الإدارات بالبلدية ورئيس مديرية الأمن غات وأعيان وحكماء غات.

وتقدم المجلس البلدي لبلدية غات بشهادة شكر للمدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية على المجهودات التي بذلوها لاستئناف الرحلات.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، التقى قبل أيام بإدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، وشدد على ضرورة استئناف جميع الشركات الوطنية الناقلة لرحلاتها لمطارات الجنوب.

وواصل النائب اجتماعاته واتصالاته بمدراء جميع المطارات في الجنوب ومصلحة الطيران والتنسيق المستمر مع وزير المواصلات من أجل تقديم كافة التسهيلات لعودة العمل بشكل طبيعي بمطارات الجنوب.