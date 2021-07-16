إعلان الحظر الجزئي بالجفرة لمجابهة كورونا

اعلن المجلس البلدي الجفرة انس الخميس تطبيق إجراءات الحظر الجزئي من الساعة 6:00 مساء الى الساعة 6:00 صباحا و استثنى من ذلك العيادات الخاصة و الصيدليات .

و إيقاف عقود الزواج .



كما قرر إيقاف صلاة الجمعة و صلاة العيد مع الإستمرار في فتح المساجد لإداء الصلوات المفروضة ، و التقيد التام بالإجراءات الإحترازية والتشديد بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وقفل دورات المياة .

كذلك أقفال كافة الأسواق الشعبية بجميع مناطق بلدية الجفرة ، منها الملابس و الخضراوات و الأغنام ، للحد من التجماعات التي تساعد على أنتشار الفيروس .

والزم ألقرار جميع المحلات التجارية العاملة ببلدية الجفرة ، بضرورة التقيد التام خلال هذة الفترة الحرجة بإتباع كافة التدابير الإحترازية بأرتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات و المطهرات .