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الدبيبة يستعرض إجراءات الحكومة لضمان إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

خلال الجلسة أمس ،قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن خيار الوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية هو خيار وطني، مستعرضا ما قامت به الحكومة لضمان تنفيذها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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