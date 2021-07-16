الدبيبة يستعرض إجراءات الحكومة لضمان إجراء الانتخابات

خلال الجلسة أمس ،قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن خيار الوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية هو خيار وطني، مستعرضا ما قامت به الحكومة لضمان تنفيذها.
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قناة ليبيا
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