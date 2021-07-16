حملة تطعيم استثنائية في “الزاوية” لليوم الثاني ضد كورونا

تستمر حملة التطعيم الاستثنائية التي يقيمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ببلدية الزاوية لليوم الثاني على التوالي بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية الزاوية المركز بواقع ستة محطات تطعيم بميدان الشهداء بوسط المدينة ، وكان الإقبال جيد من الإخوة المواطنين وتم اعتماد التدابير اللازمة واخد كل الإجراءات الاحترازية لسلامة متلقي التطعيم ، وحيثُ تم توفير عشرة ٱلاف جرعة من اللقاح من قبل المركز مع عيادة متنقلة ولجنة من المختصين للإشراف على سير العمل الذي يؤديه المطعمين والمطعمات بالبلدية.

حضر الافتتاح عميد البلدية ومدير إدارة الخدمات الصحية و المدير التنفيذي التطعيم بالمدينة ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالبلدية وبعض المسؤولين من عدة قطاعات.

وقد أشاد عميد البلدية بالجهود المبذولة من قبل المركز الوطني في مكافحة جائحة كورونا وشكر كل العاملين في الحملة على حسن التدبير والتصرف مع العلم أن المركز هذه الايام يقوم بحملة تطعيم استثنائية للبلديات “الزاوية ، زواره ، مصراتة ، زليتن ، الخمس” والتي سجلت ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس في المدة القليلة الماضية.