جهاز حرس السواحل: إنقاذ 51 مهاجرا غير شرعي متجهين لأوروبا

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ عن إنقاذ 51 مهاجر من عدة جنسيات، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال الجهاز في بيان طالعته “الساعة 24″، إن زورق “فزان” التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين فور تلقيه نداء استغاثة، إذ تم تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وأضاف البيان: “فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وواصل: “سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين”.