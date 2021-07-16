جهاز حرس السواحل: إنقاذ 51 مهاجرا غير شرعي متجهين لأوروبا

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ عن إنقاذ 51 مهاجر من عدة جنسيات، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وقال الجهاز في بيان طالعته “الساعة 24″، إن زورق “فزان” التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين فور تلقيه نداء استغاثة، إذ تم تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وأضاف البيان: “فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وواصل: “سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين”.
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