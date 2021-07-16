الحرس البلدي الجفرة يعاني نقصا حادا في الإمكانيات

أكد المقدم عبد الحفيظ الرياحي، رئيس جهاز الحرس البلدي الجفرة، في تصريح خص به قناة ليبيا بأن فرع الجهاز بالجفرة يعاني نقصا حادا في الإمكانيات، من مركبات آلية وأجهزة وعتاد، مشيرا إلى أنه تم توجيه العديد من المخاطبات للإدارة العامة للجهاز ووزارة الحكم المحلي دون جدوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا