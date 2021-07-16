الدبيبة: على الدول العربية أن تكون يد عون لنا في تحقيق استقرار ليبيا

ظالتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الجمعة بمقر البعثة الليبية بنيويورك مع رؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة.

ورحب الدبيبة في مستهل اللقاء بالحضور حيث أشار إلى أن القضية الليبية فرصة بأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني ليبيا.

وقال الدبيبة خلال كلمة له ، أشكر مندوب ليبيا لدى الامم المتحدة على تنظيم هذا اللقاء معكم، وهو لديه تفويض كامل للعمل معكم كزملاء في العمل من خلال منبر الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

واضاف قائلًا لن نسمح بأن نكون منبراً للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد أخر في ليييا ، مشيرًا الى ان كل الدول العربية لديها مكسب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويجب أن تكونوا يد عون لنا في تحقيق ذلك.

ومن جهتهم عبر عدد من السفراء في كلمات لهم عن شكرهم لاتاحتهم فرصة المشاركة، حيث أوضحوا أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تكون ناجحة وقوية إلا بوجود ليبيا دولة مستقرة وقوية من داخل هذه المجموعة.