ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 July, 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الجمعة بمقر البعثة الليبية بنيويورك مع رؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة.

وقال الدبيبة خلال كلمة له ، أشكر مندوب ليبيا لدى الامم المتحدة على تنظيم هذا اللقاء معكم، وهو لديه تفويض كامل للعمل معكم كزملاء في العمل من خلال منبر الامم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا.

واضاف لن نسمح بان نكون منبر للاصطفاف وتاليب طرف عربي ضد أخر في ليييا ، مشيرًا الى ان كل الدول العربية لديها مكسب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويجب ان تكونوا يد عون لنا في تحقيق ذلك.

ومن جهتهم عبر عدد من السفراء في كلمات لهم عن شكرهم لاتاحتهم فرصة المشاركة، حيث أوضحوا آن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تكون ناجحة وقوية الا بوجود ليبيا دولة مستقرة وقوية من داخل هذه المجموعة.